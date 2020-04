Con il pensiero rivolto a Positano con “World on pause”, composizione musicale di Alexis Lefevre adesso in Spagna

Dalla Spagna, Alexis Lefevre, un caro amico di Positanonews, è alla finestra: “Questa musica è per voi di Positano”.

“In questi giorni in cui viviamo, non smetto di pensare al ritmo vertiginoso del mondo che abbiamo creato ed all’urgente necessità che tutto dovesse fermarsi per un pó, per permettere al nostro pianeta di “respirare” nuovamente.

Penso allo stesso tempo al contrasto tra questa pausa e lo stress e l’angoscia delle persone che stanno lavorando e che si trovano faccia a faccia ad affrontare la parte peggiore di questa situazione.

Sentimenti contrastanti che mi hanno ispirato a creare questa composizione, nata dal cuore e dalla pancia e che volevo mostrare con alcune immagini che ho trovato online, per trasmetterla meglio”.