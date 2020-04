Penisola sorrentina. Urge intervenire e controllare che le strutture extralberghiere rispettino la chiusura

RITIRARE LE SCIA ALLE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE APERTE

L’Associazione Atex, ha trasmesso una comunicazione ai Sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina e dell’isola di Capri, chiedendo loro di avviare immediati controlli sulle strutture extralberghiere che non rispettano il decreto del Governo che ne impone in questo periodo la chiusura.

Atex ha svolto una continua azione di sensibilizzazione con i propri associati e con tutti gli operatori del settore Extralberghiero sulla importanza di rispettare TUTTE le restrizioni previste dalle ordinanze Nazionali, Regionali e Comunali.

“Abbiamo anche stigmatizzato associazioni del settore che in modo vergognoso hanno promosso soggiorni in questo periodo in cui tutte le strutture extralberghiere devono essere chiuse. Abbiamo chiesto ai Sindaci di avviare immediatamente questi controlli e di ritirare la Scia autorizzativa a tutte le strutture che sono rimaste aperte e sono tutt’ora aperte.”

Questi individui non solo vanno pesantemente sanzionati ma soprattutto va tolto loro la possibilità di riaprire, perché sono irresponsabili.