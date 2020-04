Penisola Sorrentina, un passeggero della MSC Magnifica grato verso il maitre Giovanni Caso

Un’altra bella storia di passeggeri, che esternano la loro gratitudine per verso i nostri lavoratori marittimi. Arriva dalla MSC Magnifica, la nave da crociera che ha fatto il giro del mondo, vivendo una vera e propria odissea nel corso di questa pandemia da coronavirus. Due giorni fa la nave condotta dal Comandante Roberto Leotta, ha attraccato nel porto di Marsiglia e sbarcato i turisti, riuscendo ad isolare l’imbarcazione da contagi dopo centinaia di giorni di navigazione.

Bella la testimonianza di un turista transalpino, che sentito quotidianamente in viaggio dai giornalisti di Midi Libre, storico quotidiano del Sud della Francia, rivela di non riuscire a dimenticare la professionalità e la simpatia dimostrata dal maitre Giovanni Caso, proveniente dalla Penisola Sorrentina, che sulla nave da crociera era a capo di circa 200 persone del servizio passeggeri.

“Un Napoletano, dotato di una particolare attenzione e umorismo” – racconta Yan, che insieme alla compagnia Amélia ha intrapreso questo lungo viaggio, imbarcandosi a Marsiglia ad inizio gennaio. “Un buon umorismo quotidiano del tipo: “Ciao, io sto bene, tutto bene, grazie”, lanciato in tutte le lingue. E’ uno degli uomini da ringraziare sentitamente perché ci ha aiutato a resistere. Circondato da Anna, una delle sue assistenti molto professionali, e camerieri, baristi, cuochi, provenienti da paesi con accenti stranieri, che lavorano dietro le quinte. Giovanni ha mostrato creatività nei menu, nonostante il budget e i pesanti limiti di uomini e mezzi. Non sarei onesto se non ringraziassi inoltre Pasquale, Luigi, Kumar, Bruce e altri per la loro professionalità e gentilezza, così come tutti gli altri che lavoravano, che non ho conosciuto nonostante la loro presenza con noi!”.