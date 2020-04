Penisola Sorrentina solidale con le bambine ed i bambini della Terra dei Fuochi

Tutto era pronto anche quest’anno per la vendita delle uova di Pasqua solidali presso la Libreria Tasso di Sorrento, tuttavia le restrizioni del D.p.c.m. rischiavano di mandare all’aria l’iniziativa locale di Alma (@ResistiTUcheResistoAncheIO), volontaria in Penisola Sorrentina per l’Associazione Angeli Guerrieri della Terra dei Fuochi.

La solidarietà non è stata interrotta: è possibile l’acquisto delle uova oppure la loro consegna a domicilio in Penisola Sorrentina grazie alla collaborazione e alla disponibilità dell’ortofrutticola biologica Fresca24 (Piazza Municipio a Sant’Agnello).

Invece, per chi volesse regalare “un uovo sospeso” basta donare 8,00€ tramite la celebre piattaforma GoFundMe e l’Associazione provvederà a farlo recapitare ai piccoli degenti e al personale dei reparti oncologici pediatrici degli Ospedali Pausilipon e Policlinico I di Napoli – perché sia Pasqua per grandi e piccini!

Gli Angeli Guerrieri e le loro famiglie sono riconoscenti alle persone che in questo clima surreale scelgono la solidarietà come dono per la Pasqua. Per questo motivo insieme alla volontaria metese è stata creata la campagna online “Un uovo per un guerriero”.

Come si legge nel testo della raccolta fondi (disponibile anche in inglese) ogni euro farà la differenza: “Con la tua generosità possiamo fare di più e continuare a sostenere mensilmente le famiglie che hanno una bambina o un bambino in cura per cancro e leucemia e che anche in questo momento di restrizioni e paure sono costrette a spostarsi fuori regione per le cure mediche.”

Vi invitiamo a donare e condividere: https://www.gofundme.com/f/un-uovo-per-un-guerriero?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet e/o prenotare il vostro uovo presso Fresca24!

❤Il D.p.c.m. separa i corpi non i cuori❤