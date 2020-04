Penisola sorrentina. Pio sulla prima pagina del Corriere: giro in bici in Costiera, ma da casa

Un giro per la Costa di Amalfi e Sorrento, restando a casa. E’ questo che ha sorpreso i redattori del Corriere della Sera, che non hanno esitato a prendere la foto di Pio, cittadino della Penisola sorrentina, e metterla in prima pagina sul giornale in edicola.

Durante il lockdown in Costa d’Amalfi e Sorrento è davvero frustrante non poter uscire di casa per un giro in bici, una passeggiata, una corsa, ma c’è chi ha deciso di combattere la nostalgia di salire in sella e lo ha fatto letteralmente. Pio ha indossato tuta, occhialini e casco ed è saltato in sella alla sua bici, il tutto restando in casa. A coronare la sua “uscita” in bicicletta, il magnifico sfondo del mare della Costiera Amalfitana.

La speranza, per tutti gli appassionati di questo sport, è di poter scendere in campo con la propria bici già il 4 maggio, ma sarà necessario attendere il nuovo decreto ministeriale. I criteri, però, sono già ben definiti: Assolutamente no a sport di squadra e di contatto (dal calcio al basket, dalla pallavolo alla pallanuoto alle arti marziali), no naturalmente a qualsiasi attività sportiva al chiuso (dalle palestre alle scuole di danza alle piscine), ma sì a discipline individuali, all’aria aperta, meglio ancora se in zone (dalla montagna al mare o alla campagna) dove il distanziamento ambientale oltre che sociale è garantito.