Penisola sorrentina. Oltre al coronavirus altri disagi per la sanità tra Vico Equense e Sorrento

L’emergenza del coronavirus sta portando gravi ripercussioni per l’intero sistema sanitario campano, ad esempio in Penisola sorrentina. Tra ospedali sovraccarichi e personale sanitario stremato, anche le visite più comuni rispetto al coronavirus risultano essere un problema, come nel caso di un vicano che ci racconta di aver portato sua moglie all’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense. La donna accusava dolore e fastidio a causa di una cisti ovarica che al nosocomio vicano non le hanno potuto operare. L’uomo è in lotta per affrontare questo problema già dal mese di gennaio, e sua moglie è in estrema difficoltà poiché, in base a quanto affermano, nemmeno all’ospedale di Sorrento sono intervenuti.

Situazioni spiacevoli, per le quali non si può attribuire la colpa a nessuno. Tutti stanno facendo la propria parte per combattere questo nemico invisibile, a maggior ragione il personale sanitario della Penisola sorrentina. Raccomandiamo di recarsi al pronto soccorso solo per casi di estrema urgenza poiché, ricordiamo, a causa dell’emergenza sanitaria in corso gli ospedali aprono le porte della sala operatoria solo per casi urgentissimi.