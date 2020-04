Penisola sorrentina, Meta. Messaggio dal sindaco Tito: “Un altro guarito dal covid-19”

Meta, Penisola sorrentina. Finalmente giungono ottime nuove dal sindaco Giuseppe Tito che, tramite un videomessaggio sul suo profilo Facebook, comunica a tutti i cittadini un nuovo guarito dal covid-19 in Costa di Sorrento, dopo il primo tampone già risultato negativo.

“Vi comunico che il quarto concittadino positivo al covid-19 è guarito – afferma Tito.”

Poi il sindaco prosegue con una particolare favola: “Tutte le favole che raccontiamo cominciano con c’era una volta. Il lieto fine è sempre assicurato. Oggi il protagonista della favola è questo simpatico mostriciattolo che noi abbiamo chiamato Sorry. Ci ha catapultati in una dimensione difficile da gestire soprattutto per i nostri bimbi. Proviamo a trasformarlo in un racconto, ma ricordiamo che i nostri bambini sono condizionati profondamente dal modo in cui la raccontaimo: ciò che per noi è sconosciuto e pericoloso, risulta triplicato ai loro occhi, che cercano nei nostri sguardi sicurezze e certezze. Come ogni favola della buonanotte rassicuriamo che il lieto fine ci sarà, e che tutti vissero felici e contenti – conclude.”