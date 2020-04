Penisola sorrentina. Le donne di Meta nel libro di Nella Pane

L’infaticabile Prof.ssa Nella Pane ha pubblicato un’interessante libro dal titolo “MESTIERI E ATTIVITÀ PROFESSIONALI di donne di Meta dagli anni ’40 del Novecento”. Uno spaccato di vera antropologia…. pardon muliebrologia del comune di Meta. Si tratta di un collage di 74 brevi, ma efficaci note relative a donne metesi che si sono messe in evidenza nella loro vita lasciando una traccia rimarchevole nella storia del paese.

Con dovizia di particolari Nella Pane mette in risalto queste figure femminili nel loro impegno quotidiano e per le loro attività commerciali, artigianali e professionali brillantemente svolte. L’autrice rimarca soprattutto l’efficienza di queste donne nel portare avanti, spesso in completa autonomia, le proprie attività professionali ed ancor più l’aspetto dell’indipendenza economica raggiunta da molte delle protagoniste conseguita in anni decisamente bachettoni, bigotti e moralisti dell’Italia del tempo e particolarmente in un piccolo paese del meridione. Il panorama muliebre è variegato; si va dalla piccola commerciante all’affermata professionista, dalle sarte alle farmaciste o alla prima dottoressa medico locale Virginia Lucentegorte. Nella Pane non trascura nemmeno l’aspetto culturale di queste donne e ci parla di alcune poetesse come Rosa Astarita Minei, Giovanna De pasquale, Antonietta Miele, delle ottime maestre elementari, delle infaticabili maestre di doposcuola, della pianista Letizia Turcio. Immancabile la mitica latinista e grechista Professoressa Laura Celentano. Sono ricordate nel libro anche diverse religiose. Immancabili le due infermiere a cottimo (e serengare in dialetto) la metese Luciella Ambruoso e la sud-tirolese, metese d’adozione Giuliana Steiner. Anche le delicate ed abilissime artigiane locali sono ricordate, tra le quali la grande maestra di tombolo Rosa Di Franco. La parte del leone è dedicata alle commercianti, abili ( spesso più dei mariti) a condurre la piccola azienda familiare. La prima riflessione a caldo che ne viene fuori dopo la lettura del libro é sicuramente l’abilità muliebre nel condurre e gestire la microeconomia aziendale forse ancor meglio di quella famigliare. E comunque in una società decisamente maschilista sicuramente la gestione dell’economia della famiglia era prevalentemente femminile. In alcune biografie vengono evidenziati anche tratti del costume dell’epoca. Il libro é stato edito dalla Con-fine e fa parte della collana athena.

Un bel libro sicuramente da comprare e leggere tutto d’un fiato. Bella anche la copertina costituita da un collage di foto delle protagoniste. Complimenti alla brava Nella Pane che ha realizzato una settantina di interviste. Purtroppo a causa dell’epidemia in corso la presentazione del libro è stata annullata lo scorso Marzo. Ci permettiamo solo di muovere una piccola ed amicale critica: un titolo più corto non si poteva dare a questo libro?