Penisola Sorrentina, la Mappa aggiornata sul Coronavirus è consultabile telematicamente

Penisola Sorrentina – I dati aggiornati in concomitanza dei Comuni di Meta, Sant’Agnello, Sorrento e Massa Lubrense sono consultabili telematicamente al seguente indirizzo (CLICCA QUI)

Un’ottima iniziativa per informare in tempo reale e con totale trasparenza, i cittadini dei Comuni citati in precedenza, anche se già i Sindaci dell’intera Penisola stanno effettuando un ottimo lavoro comunicativo attraverso i propri profili Facebook.

IL SITO – Al suo interno troviamo 4 sezioni:

I dati statistici – la raccolta ed elaborazione dei dati sui casi in penisola sorrentina, regione Campania e province relative;

Normativa – leggi, decreti, autocertificazioni, protocolli e circolari utili in questa fase di emergenza sanitaria;

Biologia e Clinica – Una raccolta di articoli e approfondimenti per avere più chiaro il funzionamento del virus, lo sviluppo della malattia e gli strumenti messi in campo per contrastarla;

Fake News – Frequently Asked Questions per fornire strumenti scientifici e oggettivi per un’analisi del fenomeno CoViD-19.