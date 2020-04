Penisola sorrentina. La Farmacia Elifani di Meta lancia PharmaQui, l’app per prenotare farmaci

Penisola sorrentina. La farmacia Elifani di Meta, durante questo periodo di emergenza sanitaria dovuto al coronavirus, ci ha già abituati ad un servizio eccellente dettato da professionalità e massime misure di sicurezza adottate (CLICCA QUI per leggere l’articolo).

Ora la farmacia metese lancia un nuovo servizio. Ricevere informazioni aggiornate, prenotare i farmaci attraverso l’invio del Numero di ricetta elettronica (Nre) e visualizzare i prodotti inpromozione. Sono questi tra i principali vantaggi di PharmaQui, l’applicazione disponibile per dispositivi Apple ed Android, che la Farmacia Elifani di Meta rende disponibile ai cittadini residenti nella penisola sorrentina. «Si tratta di uno strumento – spiegano i responsabili del servizio – che si aggiunge a quelli sinora disponibili, tra cui il sito Internet della farmacia e la newsletter informativa via email che inviamo periodicamente ai nostri utenti». Oltre a quanto evidenziato, «la nuova applicazione PharmaQui consente di visualizzare gli orari e i contatti della nostra farmacia, ricevere offerte e promozioni».

Quanto alle modalità di installazione e di utilizzo, per fruire del servizio è necessario installare sul proprio dispositivo l’applicazione PharmaQui, disponibile nell’App Store di Apple, o su Google Play. Avviata l’applicazione è possibile leggere il QR code fornito dal farmacista al banco, oppure, in alternativa, cercare la “Farmacia Elifani” di Meta mediante l’apposita funzione di ricerca.

Individuata la voce “Farmacia Elifani di Meta” sarà possibile selezionare la farmacia ed associarla al proprio dispositivo. È utile evidenziare che per fruire appieno di tutte le funzionalità dell’app PharmaQui è suggeribile attivare le funzioni di notifica. Solo così sarà possibile ricevere un’alert in tempo reale su tutte le novità inserite nell’applicazione.

È possibile chiedere ulteriori informazioni ad uno dei farmacisti in farmacia a Meta (Na), in Via Angelo Cosenza 2/4, negli orari di apertura, o, in alternativa, contattare il numero 0818786605.