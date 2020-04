Penisola sorrentina. Incontro tra Ristoratori e settore Extralberghiero. Atex: “Tanti cambiamenti da affrontare”

Abbiamo appreso da un comunicato stampa di ieri che numerosi ristoratori, aderenti alla neonata Associazione Ristoratori Penisola Sorrentina, hanno chiesto al Comune di Sorrento di istituire un Tavolo Tecnico con tutte le categorie della filiera del turismo.

Ci fa piacere della nascita di questa associazione che sposa in pieno una proposta che da mesi Atex ha portato direttamente e pubblicamente all’attenzione del Sindaco del Comune di Sorrento.

Già c’è stato un primo incontro per discutere sulle proposte della Fase 2. Sarebbe stata molto importante la presenza dei ristoratori che rappresentano una voce fondamentale.

Speriamo che al prossimo incontro, insieme, i rappresentanti della filiera turistica possano chiedere di rendere metodologico questo appuntamento al Comune di Sorrento( come sollecitiamo da tempo) e di costituire anche la Consulta Permanente del Turismo della Penisola Sorrentina con la presenza degli Assessori al Turismo dei Comuni della Penisola e i rappresentanti della filiera turistica, nostra proposta “datata”.

Giusta e condivisibile la necessità di lavorare tutti insieme per il Turismo del futuro della Penisola Sorrentina

Tanti sono i cambiamenti da affrontare.

Per quanto riguarda la preoccupazione dei ristoratori sulle strutture extralberghiere, evidenziamo al Presidente Celentano che in questa fase I rischi maggiori, teoricamente, si corrono negli alberghi dove, fisiologicamente, il rischio di assembramento è molto maggiore.

Le strutture extralberghiere possono invece, se rispettose delle necessarie prescrizioni, rappresentare una soluzione molto più sicura e tranquilla per le famiglie.

Inoltre sarà il Turismo individuale e non il Turismo dei Gruppi a essere protagonista nel prossimo futuro e quindi la vera sfida da portare avanti, insieme è il duplice obiettivo di regolarizzare il settore Extralberghiero attraverso una vera azione di controllo/chiusura degli abusivi e far crescere la qualità dell’accoglienza del turismo individuale.

Speriamo di incontrare a breve il Presidente Celentano sia perché la loro categoria rappresenta un indotto importantissimo della nostra sia perché potremmo preparare insieme un documento per la Regione finalizzato a rivedere il Piano Economico Regionale, assolutamente carente per misure specifiche per la filiera turistica.

Sergio Fedele

Presidente Atex Associazione Turismo Extralberghiero