Penisola Sorrentina, Emergenza Covid: comuni più poveri, bilanci piangono

I comuni della Penisola Sorrentina sono costretti a rifare i conti con l’emergenza coronavirus. Doveva essere un’estate florida quella del 2020, ma il lockdown ha mandato in frantumi tutte le aspettative dei sei comuni del comprensorio, con le strutture alberghiere ed extralberghiere costrette a confrontarsi con le restrizioni sanitarie, negli enti comunali si dovrà tornare a fare i bilanci e rivedere gli introiti. Secondo quando riportato da Metropolis oggi, con la pandemia le casse dei comuni in Penisola Sorrentina perdono circa 10 milioni di euro di mancate entrate, una cifra importante, che in larga parte è costituita dalla voce dell’imposta di soggiorno. I comuni perdono dunque risorse importanti, che si sarebbero potute reinvestire strategicamente per migliorare l’attrattività di questi territori, ma soprattutto per sostenere servizi alla persona e finanziare manutenzioni ordinarie, bypassando i lunghi iter burocratici, per attingere ad eventuali finanziamenti regionali, nazionali o comunitari. Solo il comune di Sorrento, a causa di questo evento, perde sei milioni e mezzo di euro o più, così come gli altri comuni della Penisola, che d’ora in avanti dovranno optare per una rigorosa e attenta spending review. Il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani, ha infatti già annunciato che non ci saranno feste ed eventi, per l’indisponibilità delle risorse finanziarie. I primi cittadini auspicano almeno in una ripresa per luglio dell’intero comparto turistico, in modo che le strutture ricettive possano avere una boccata d’ossigeno, puntando sul turismo interno e programmando una destagionalizzazione forse senza precedenti.