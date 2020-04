Penisola Sorrentina. “Degli Atavici Contrasti Tra Sorrentini e Carottesi”, il saggio dell’Avv. Esposito

Penisola Sorrentina. Ecco un pezzo pregiato del passato grazie all’Avvocato Francesco Saverio Esposito, che si è rivelato un grande, preciso e puntuale storico del territorio.

Ho letto della recente proposta di riunire in un unico Comune tutti i Comuni della Penisola da Meta fino a Massa Lubrense . In se’ l’idea non appare malvagia perché di certo permetterebbe ,oltre a riduzione dei costi di gestione, un’amministrazione più omogenea quanto meno per i quattro Comuni centrali ovvero Meta, Piano di Sorrento, S.Agnello e Sorrento che prospettano sullo stesso golfo e sono racchiusi in una fascia costiera di appena 4 Km.

E però chi fa queste proposte, di certo ignora la forte litigiosità che in un passato,sia pure non recente, ha contraddistinto i rapporti tra abitanti nel Piano di Sorrento e dimoranti nella città di Sorrento. Attriti che si acuirono a partire dal periodo vicereale spagnolo e cioè da quando i vari nuclei sparsi in quest’area esterna alla città iniziarono ad avere una definita consistenza urbana.

In periodo vicereale la penisola era divisa in tre distinti Comuni ,Vico Equense, Sorrento e Massa Lubrense la cui estensione territoriale coincideva con quella delle rispettive sedi vescovili.

