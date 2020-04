Penisola Sorrentina, i dati aggiornati: 30 positivi e 125 negativi. Tutti negativi i tamponi effettuati oggi

Resa nota da pochissimi minuti la Covid Map della Penisola Sorrentina, ovvero la situazione aggiornata dei tamponi effettuati e dei rispettivi risultati. I dati includono i Comuni di Sorrento, Massa Lubrense, Sant’Agnello e Meta (esclusi, quindi, i Comuni di Piano di Sorrento e Vico Equense).

Il progetto, ricordiamo, ha lo scopo di seguire lo sviluppo della malattia dal punto di vista dei contagi, della loro distribuzione, dell’efficacia delle misure di isolamento.

Sono 6 in totale i tamponi effettuati quest’oggi nei Comuni sopracitati, per fortuna tutti sono risultati negativi. Siamo a quota 30 positivi in Penisola Sorrentina e 125 negativi. 8, quindi, i nuovi guariti.