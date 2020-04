Penisola Sorrentina, Covid: situazione immutata il 25 Aprile – I DATI

Il 25 Aprile si segnala un’altra giornata incoraggiante per la Penisola Sorrentina, per quanto riguarda il contrasto del Covid. Nei quattro comuni presi in analisi da Covid Map (Sorrento, Sant’Agnello, Meta e Massa Lubrense) restano 197 i test effettuati, con 13 positivi attuali (6 a Sorrento, 5 a Massa Lubrense, 1 sia Sant’Agnello che a Meta).

Riguardo alla situazione dei cittadini sotto osservazione, nella giornata di oggi si è registrato ulteriore calo, con tre ingressi e due uscite da regime di autoisolamento. Restano in totale 16 i cittadini sottoposti ad isolamento, mentre passano a 82 quanti hanno ricevuto istruzione di rimanere tra la mura domestiche e restare isolati.

Nel comune di Piano di Sorrento, i dati elaborati dal Centro Operativo Comunale, a cura della Protezione Civile, la Polizia Municipale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Aslna3sud, rivelano che nella giornata di oggi 3 nuovi tamponi sono risultati negativi: i test effettuati sono complessivamente 77, di cui 9 tamponi ripetuti.

Gli attualmente positivi restano 2. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, si registra quest’oggi la stessa situazione delle ultime 48 ore, con 43 carottesi sotto osservazione, di cui 13 in “quarantena punitiva” per l’inosservanza delle restrizioni imposte dalla Regione Campania per la prevenzion del contagio da coronavirus. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, saluta così tali risultati: “Ricominciare è sempre dura, ma noi vogliamo ricominciare. Siamo stati bravi a contenere la diffusione del virus ma dovremo continuare a farlo. Io sono con Voi”

Per quanto riguarda il comune di Vico Equense, secondo gli censimenti, pubblicati lo scorso 23 aprile, attualmente i positivi sono due, dopo la guarigione del paziente di Pacognano.