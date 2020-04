Penisola Sorrentina, Covid: oggi guarigioni a Sorrento e Meta – I DATI

Buone notizia dalla Penisola Sorrentina, dove oggi si sono registrate due guarigione: una rispettivamente nei comuni di Sorrento e Meta. Nei quattro comuni presi in analisi da Covid Map, sei test sono risultati negativi (quattro a Sorrento, uno a Sant’Agnello e a Meta) si contano finora 211 tamponi con 12 positivi attuali (5 a Sorrento, 7 a Massa Lubrense, 1 a Sant’Agnello).

Riguardo alla situazione dei cittadini sotto osservazione, nella giornata di oggi due persone sono uscite dall’isolamento. In autoisolamento hanno fatto ingresso 2 cittadini, a fronte di 3 uscite. Restano in totale 18 i cittadini sottoposti ad isolamento, mentre passano a 82 quanti hanno ricevuto istruzione di rimanere tra la mura domestiche e restare isolati.

Nel comune di Piano di Sorrento, i dati elaborati dal Centro Operativo Comunale, a cura della Protezione Civile, la Polizia Municipale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Aslna3sud, rivelano che sono stati effettuati altri due test: i tamponi complessivi sono 79, di cui 9 tamponi ripetuti.

Gli attualmente positivi restano 2. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, si registra ancora un calo da 28 a 26 carottesi sotto osservazione, di cui 1 in “quarantena punitiva” per l’inosservanza delle restrizioni imposte dalla Regione Campania per la prevenzione del contagio da coronavirus. “Giornata dura ma produttiva – ha commentato sui social Vincenzo Iaccarino –Dal 4 ripartiamo perché non ci vogliamo fermare consapevoli di dover rispettare tutte le misure per il contenimento della diffusione del virus.”