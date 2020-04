Penisola Sorrentina, Covid: oggi due guarigioni, due positivi su 29 tamponi effettuati – DATI

Dati incoraggianti dalla Penisola Sorrentina, riguardo i contagi da Covid. Nella giornata di oggi sono state registrate infatti due guarigioni, una a Sorrento ed un’altra a Meta. Gli attualmente positivi nei quattro comuni sottoposti attualmente alle rilevazioni di Covid Map (che ricordiamo essere Sorrento, Massa Lubrense, Meta e Sant’Agnello) sono 17, ed in data odierna dai 29 test effettuati, risultano due positivi nel comune di Massa Lubrense: i positivi totali finora sono invece 32.

Le persone sottoposte ad autoisolamento nella giornata di oggi in questi comuni sono 21, con sei persone che invece non escono dalla quarantena fiduciaria o forzata. Le persone in isolamento sono 11, mentre coloro che sono autoisolamento sono 80. Situazione stazionaria invece a Piano di Sorrento, dove è risultato negativo il tampone atteso e resta conoscere i nove test ripetuti nei giorni scorsi. Salgono da 41 a 43 le persone sotto osservazione, con 30 cittadini in isolamento preventivo ed altre 13 in quarantena punitiva per la violazione delle restrizioni imposte dalla Regione Campania.