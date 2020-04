Situazione sotto controllo il 22 aprile nei comuni sottoposti a rilevazione da Covid Map Penisola Sorrentina. A Sorrento, Massa Lubrense, Meta e Sant’Agnello nella giornata di oggi non sono stati effettuati tamponi, con i positivi attuali che restano quindi a quota 17, su 189 tamponi effettuati. Fino ad oggi i guariti sono 11 e rappresentano circa il 35 percento sui tamponi risultati positivi.

Riguardo alla situazione dei cittadini in quarantena, 11 persone sono entrate in regime di autoisolamento: 4 sia a Meta che a Massa Lubrense e 3 a Sorrento, mentre due casi sono in uscita proprio dal comune capoluogo della Penisola Sorrentina. In totale sono 11 le persone in isolamento e 89 in autoisolamento: proprio riguardo quest’ultimo dato, dall’apposito grafico in serie temporale (sotto) si evince che dall’inizio di questa settimana, c’è stato un sensibile aumento dei cittadini che hanno ricevuto istruzioni di isolarsi in casa.