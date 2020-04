Penisola Sorrentina, Covid Map: oggi nove tamponi negativi – I DATI

In Penisola Sorrentina i dati forniti da Covid Map, continuano a dare buoni responsi, sul contenimento del coronavirus. Nei quattro comuni presi in analisi, nove test sono risultati negativi: 5 a Sorrento e 4 a Massa Lubrense: si contano finora 220 tamponi con 12 positivi attuali (5 a Sorrento, 6 a Massa Lubrense e uno Sant’Agnello). I risultati più attesi erano soprattutto quelli da Massa Lubrense.

“Arrivano buone notizie – scrive su Facebook il sindaco Lorenzo Balduccelli – Sono negativi i tamponi dell’indagine epidemiologica condotta dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 3Sud sui contatti avuti dal nostro ultimo contagiato. Le condizioni di salute rimangono buone per lui come per gli altri positivi al COVID – 19. Altri due tamponi effettuati in questi giorni sono risultati anch’essi negativi. Manteniamo alta l’attenzione, non dobbiamo vanificare l’enorme sforzo che stiamo facendo tutti insieme da quasi due mesi.”

Riguardo alla situazione dei cittadini sotto osservazione, nella giornata di oggi sono entrate 4 persone in regime di autoisolamento, a fronte dell’uscita di 11 persone. Restano in totale 18 i cittadini sottoposti ad isolamento, mentre scendono a 75 quanti hanno ricevuto istruzione di rimanere tra la mura domestiche e restare isolati.