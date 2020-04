Penisola Sorrentina, Covid: indagine epidemiologica a Massa Lubrense, due tamponi negativi a Sorrento – I DATI

Situazione perennemente sotto controllo in Penisola Sorrentina sul fronte della lotta al coronavirus. Nei quattro comuni presi in analisi da Covid Map, il 27 aprile due test sono risultati negativi a Sorrento: si contano finora 205 tamponi con 14 positivi attuali (6 a Sorrento, 7 a Massa Lubrense, 1 sia Sant’Agnello che a Meta). Tiene comunque banco la vicenda del caso positivo a Massa Lubrense.

“Nella giornata di oggi sono stati effettuati ulteriori tamponi e siamo in attesa dell’esito – spiega Lorenzo Balducelli, sindaco di Massa Lubrense – L’intervento ha fatto seguito all’indagine epidemiologica dei contatti della persona risultata positiva ieri. A disporre gli esami il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 3 Sud. Ad intervenire la nuova unità speciale di continuità assistenziale COVID, ubicata presso la Clinica San Michele di Piano di Sorrento. Oltre ai tamponi la nuova unità, che è dedicata all’assistenza domiciliare dei positivi al COVID – 19, ha effettuato la visita medica ai nostri concittadini positivi. Le condizioni di salute sono buone per tutti.”

Riguardo alla situazione dei cittadini sotto osservazione, nella giornata di oggi sono entrate 5 persone in regime di autoisolamento, a fronte dell’uscita di una persona. Restano in totale 20 i cittadini sottoposti ad isolamento, mentre passano a 83 quanti hanno ricevuto istruzione di rimanere tra la mura domestiche e restare isolati.

Nel comune di Piano di Sorrento, i dati elaborati dal Centro Operativo Comunale, a cura della Protezione Civile, la Polizia Municipale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Aslna3sud, rivelano la stessa situazione di ieri: i test effettuati sono complessivamente 77, di cui 9 tamponi ripetuti.

Gli attualmente positivi restano 2. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, si registra ancora un calo da 31 a 28 carottesi sotto osservazione, di cui 1 in “quarantena punitiva” per l’inosservanza delle restrizioni imposte dalla Regione Campania per la prevenzione del contagio da coronavirus. Il sindaco Vincenzo Iaccarino come il governatore della Campania Vincenzo De Luca, invita ad una maggiore responsabilità nelle uscite consentite.

C’è tregua anche a Vico Equense, secondo i dati rilasciati quest’oggi: attualmente i positivi sono due, dopo la guarigione del paziente di Pacognano. Secondo l’aggiornamento di ieri sera (ore 22), i positivi restano 2 su 92 tamponi effettuati (+4 rispetto al 23 aprile). Sul fronte dei controlli, altri 4 abitanti sono in quarantena fiduciaria, 2 persone sono uscite dalla quarantena senza sintomi e 6 persone in quarantena che sono state sottoposte a controlli dalla Polizia Municipale. In questi giorni è stata elevata un’altra sanzione per inosservanza delle restrizioni, e sale a cinque il numero di esercizi commerciali multati. “La situazione a Vico Equense sembra stabilizzarsi – scrive sui social il sindaco Andrea Buonocore – Non ci sono nuovi casi di contagio ed i guariti hanno raggiunto quota due. Ci aspettano gli ultimi giorni di costrizione in casa dopodiché potremmo gradualmente uscire con l’augurio di poter riprendere, con le dovute precauzioni, la vita di tutti i giorni.”