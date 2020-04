Penisola Sorrentina, Covid: 9 tamponi effettuati in 4 comuni, attesa per test a Piano di Sorrento – I DATI

Nella giornata di ammontano a 9 i tamponi sui quattro comuni rilevati da Covid Map, ovvero Sorrento, Meta, Massa Lubrense e Sant’Agnello: tre di questi sono risultati positivi, segnalando due casi nel comune di Sorrento e un caso nel comune di Meta. A Piano di Sorrento, secondo i dati forniti dalla Centro Operativo Comunale, si attende un ulteriore tampone. Purtroppo, finora non sono pervenuti invece i dati Covid sul comune di Vico Equense.

Tranne i due test in sospeso nel comune di Meta, che sono poi risultati negativi, 4 tamponi sono risultati negativi a Sorrento, uno a Sant’Agnello e Massa Lubrense. Nei quattro territori della Penisola, che stanno portando avanti insieme le rilevazioni, risultano al 6 aprile 9 persone in isolamento e 244 in autoisolamento.

Come anticipato prima, a Piano di Sorrento c’è attesa per un tampone, ma i test pregressi sono fortunatamente risultati tutti negativi: restano 4 i positivi e sono 36 i negativi. Riguardo alla situazione di obbligo domiciliare, le persone sono secondo gli ultimi dati 82, di cui 11 in regime di “quarantena punitiva”, per violazione dell’Ordinanza della Giunta Regionale n. 15 del 13 marzo.