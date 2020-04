Penisola sorrentina. Coronavirus Zero contagiati, un guarito a Sant’Agnello e uno a Piano di Sorrento, 2 a Vico Equense . I tamponi sono un problema

Penisola sorrentina. Coronavirus Zero contagiati, un guarito. Ora si pensa alla Fase 2 . Alla Covid Map che comprende Sorrento, Massa Lubrense, Sant’Agnello e Meta, aggiungiamo i dati di Piano di Sorrento e Vico Equense. La nota evidente è che i contagi stanno rallentando, anzi oggi siamo a quota zero. Abbiamo anche due guariti uno a Sant’Agnello e uno a Piano di Sorrento, che contribuiscono a rendere addirittura negativo il bilancio delle persone affette da coronavirus Covid-19. Situazione circoscritta anche a Sant’Agata di Massa Lubrense e ferma a Vico Equense, dove pure ha registrato altra guarigione di un marittimo di Arola e del primo contagiato di Pacognano, di cui si aspetta conferma da Napoli.

Siamo felici per la dichiarazione del sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore che quindi passa da 4 positivi a 2 positivi ( se si conferma la guarigione anche del secondo) . I tamponi sono un problema, pensate che sVico Equense e Piano hanno superato i 70 ( settanta ) tamponi fatti, in un periodo di grande emergenza e in quasi due mesi, è irrealistico pensare che si possano fare tamponi a tutti anche test rapidi in Campania come si dice da più parti, i fatti giornalistici stridono con le teorie e i proclami dei politici. A Vico qualcuno si lamenta che aspetta da settimane su facebook ( ma non è un problema solo di Vico ).

Insomma pare che stia rientrando l’allarme in tutta la penisola sorrentina , con i comuni che progressivamente si vedono guarire i contagiati , numeri significativi dunque solo Sorrento con 16 contagiati su una settantina di tamponi, una percentuale fra le più elevate di tutto il circondario, ma anche qui sembra si sia fermata l’onda del contagio.