Aggiornamenti al 9 aprile 2020 . Positanonews riporta i dati di tutti i comuni della Penisola Sorrentina, da Massa Lubrense, Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense.. Come la ricaviamo dai comunicati che fanno i singoli sindaci e assembliamo . Penisola Sorrentina Coronavirus , siamo a 30 contagiati. La situazione in tutti i comuni, a Piano di Sorrento il record di tamponi. Diminuiscono gli isolati Sorrento detiene il primato di tamponi positivi al Coronavirus Covid-19 , ben 13 ma , per fortuna, la situazione è ferma DAL 7 APRILE NON CI SONO VARIAZIONI. Mentre a Sorrento su 13 positivi al Coronavirus sono stati fatti 38 tamponi, a Piano di Sorrento su 5 positivi sono stati fatti ben 46 tamponi, è il Comune che ne ha fatti di più in assoluto, segue Vico Equense con 43 tamponi e 3 positivi, ma con una situazione da chiarire all’Ospedale di Vico, si parla di persone che transitano da altri paesi, come Castellammare di Stabia, poi risultate positive, di problemi sollevati da una interrogazione di Longobardi, si aspetta una nota ufficiale da parte dell’ASL più che del sindaco Andrea Buonocore . Gli isolati in quarantena stanno diminuendo con il passare del tempo, sono arrivati a 700 qualche giorno fa, ora siamo praticamente a metà, poco sopra i 300 complessivamente. Oggi si è registrato il secondo caso a Massa Lubrense, morti e guariti si equivalgono , sono dati che sfuggono ma si parla di 3 deceduti purtroppo e tre guariti.

TAMPONI POSITIVI AL CORONAVIRUS

SORRENTO 13 VICO EQUENSE 3 MASSA LUBRENSE 2 SANT’AGNELLO 3 PIANO DI SORRENTO 4 META 5

PENISOLA SORRENTINA totale 30

TAMPONI EFFETTUATI

SORRENTO 38 VICO EQUENSE 43 MASSA LUBRENSE 17 SANT’AGNELLO 20 PIANO DI SORRENTO 46 META 19

PENISOLA SORRENTINA totale 183