Aggiornamenti dell’8 aprile 2020 . Penisola Sorrentina Coronavirus , 29 contagiati. La situazione da Sorrento, Sant’Agnello, Piano, Meta, Vico e Massa . Come la ricaviamo dai comunicati che fanno i singoli sindaci e assembliamo .

Sorrento detiene il primato di tamponi positivi al Coronavirus Covid-19 , ma , per fortuna, la situazione è ferma, NON CI SONO VARIAZIONI.

SORRENTO VICO EQUENSE MASSA LUBRENSE SANT’AGNELLO PIANO DI SORRENTO META totale

Tamponi Positivi 13 3 1 .3 4 5 29

Negativi 24 40 15 17 36

In attesa 4

Tamponi effettuati 37 43 16 20 40

Deceduti 2 1 1

Guariti 1 1 2

dalla Penisola sorrentina dopo la vicenda di Vico Equense/Arola, dove un marittimo residente, sbarcato da poco, non avrebbe rispettato la quarantena, e due giorni dopo, sentitosi male si è scoperto che aveva il coronavirus ed è stato trasportato al Covid Hospital sembra essersi calmata la situazione. Sotto i riflettori l’ Ospedale di Vico Equense dove vi sarebbero stati in transito malati di Covid , originari da Castellammare di Stabia

Ora i contagiati da coronavirus in Penisola sorrentina sono saliti a 28. Quasi il 50% dei cittadini risultati positivi al tampone sono di Sorrento , ma nessun marittimo, come si paventava, bensì nuclei familiari

Oltre a numerosi contagiati, la Penisola sorrentina ha registrato anche alcuni deceduti , dietro quei numeri ci sono persone, a Sorrento, un 80enne ricoverato all’ospedale “Sant’Anna-Madonna della Neve” di Boscotrecase. A Sant’Agnello ci ha lasciati un uomo di 68 anni. Infine la terza vittima a Piano di Sorrento, dove il covid-19 ha portato via ai carottesi un cittadino amato e benvoluto da tutti, era ricoverato all’Ospedale Loreto Mare.

Tra tutti questi dati,anche notizie positive come Il paziente zero di Meta è risultato negativo al primo tampone. Dopo circa due settimane l’uomo, in quarantena nella sua abitazione, l’uomo guarito dal covid-19, come uno a Vico Equense h