Penisola Sorrentina, commozione per le Processioni sonore in una strada buia e deserta – VIDEO

Da Sant’Agnello a Sorrento, ma anche Meta e Piano di Sorrento. La Penisola sorrentina si adatta alla quarantena forzata dal coronavirus e celebra lo stesso i riti tradizionali della Settimana Santa. Ieri, in occasione del Giovedì Santo, alle ore 23:00 le città di Sant’Agnello e Sorrento hanno riprodotto all’unisono gli effetti sonori della processione della Settimana Santa e Via Crucis.

A Sant’Agnello in particolare, tale avvenimento è più che una processione o un semplice rito. Si tratta di un vero e proprio momento di aggregazione di tutta la comunità, ma considerate le limitazioni dovute al periodo di emergenza sanitaria in cui ci troviamo, tutto ciò non era possibile. Eppure in Penisola sorrentina sono riusciti, nonostante tutto, a celebrare un rito storico mai annullato prima d’ora. Per consentire una trasmissione completa dei cori in programma alle ore 20:15 e 23:00 del giovedì sera ed alle ore 6:30 del mattino di venerdì e della sera stessa di quest’ultimo giorno, è stata disposta una ragnatela di cavi sui tetti dei palazzi più alti di Sant’Agnello su una circonferenza di quasi un chilometro avente come punto di epicentro la Piazza Matteotti.

Anche il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, confessa di essersi commosso alla vista – o meglio, all’udito – di questo spettacolo singolare: Oggi è venerdì santo! Ieri sera e all’alba ascoltando nel silenzio di un clima surreale i canti della nostra tradizione… il Miserere e il Figlio mio mi sono profondamente commosso e nella mia mente sono comparsi tanti ricordi di fanciullezza e giovinezza, di momenti belli, di amici cari, di persone che ci hanno lasciato, di emozioni vissute! E ancora di più ho capito la bellezza della vita e mi sono sentito… Padre e figlio di questa nostra comunità che amo!

Una processione viruale che lascia letteralmente senza fiato. Si tratta di spettacolo unico in tutto il nostro territorio e, probabilmente, in tutta Italia.