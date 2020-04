Coronavirus Covid 19 dati Penisola Sorrentina del 17 aprile 2020. In apertura la Covid Map ( che include Meta, Sant’Agnello, Sorrento e Massa Lubrense, ma non Piano di Sorrento e Vico Equense ) in allegato CLICCANDO FOTOGALLERY SOPRA le schede per ogni comune . Sorrento ha ben 16 casi, Vico Equense solo 5, considerato che è il territorio più grande e popoloso, tutti gli altri comuni stanno sui 4/5 casi

