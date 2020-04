Penisola. Confcommercio vitruale da Sorrento e Massa Lubrense a Castellammare

Una sola, grande galleria commerciale virtuale con negozi di ogni tipo operanti sull’intera Penisola, da Castellammare a Massa Lubrense, ed un’offerta commerciale completa, dall’alimentare all’abbigliamento, dalla gioielleria agli elettrodomestici, dalla cartoleria ai prodotti per la casa e per l’ufficio: è localshopping.store, il portale di commercio online realizzato da Massmedia Comunicazione, in partnership con l’Ascom Confcommercio di Castellammare, che ora sarà esteso all’intera Penisola Sorrentina. Lo ha deciso nella videoriunione di oggi il Coordinamento Confcommercio della Penisola, che riunisce le associazioni di Castellammare, Vico, Piano, Sorrento e Massa Lubrense.

Il portale localshopping.store è già operativo con oltre 50 esercizi commerciali di Castellammare, cui si aggiungeranno diverse decine di negozi della Penisola che ne hanno già fatto richiesta. Hanno già aderito anche diverse aziende del mondo della ristorazione e della pasticceria, che potranno integrare l’offerta del sito non appena sarà loro consentito di effettuare le consegne a domicilio. Non si tratta solo di una reazione all’emergenza coronavirus: l’iniziativa nasce da una visione molto più ampia, cioè quella di unire i pregi del commercio di vicinato con i vantaggi offerti dal mondo del web per offrire ai consumatori un servizio rapido ma di qualità, con il rapporto diretto di fiducia e l’assistenza sul prodotto che solo i negozi di prossimità possono assicurare.

Il fine delle associazioni riunite del Coordinamento Confcommercio consiste dunque nella valorizzazione delle attività commerciali del territorio, anche in vista del cambiamento delle abitudini dei consumatori, che sarà sempre più orientato verso l’online anche in conseguenza dell’emergenza coronavirus. Peraltro, il portale consentirà di mantenere i rapporti con la clientela turistica, quando riprenderanno i flussi dei visitatori.

L’adesione è aperta a tutte le imprese, ma i soci Confcommercio avranno diritto a condizioni particolarmente vantaggiose, tra le quali un periodo di due mesi di prova gratuita