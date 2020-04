Pasticcerie chiuse a Salerno: “Senza clienti non riapriamo, servono certezze”

Nessuna apertura da lunedì, nonostante l’ultima ordinanza regionale che toglie le restrizioni, da parte della stragrande maggioranza delle pasticcerie salernitane. Il reso potrebbe diventare maggiore del venduto – come scrive il quotidiano “Le Cronache” – e la qualità della freschezza del prodotto non permette che lo stesso possa essere posto in vendita a distanza di ventiquattro ore.

«Si devono affrontare altre spese e se non hai un minimo di certezze negli incassi non conviene alzare le serrande. Aspettiamo un decreto che faccia almeno entrare i clienti, con tutti i canoni della sicurezza. Ma vendite su prenotazione, online e quant’altro non riteniamo che possano essere fatte», ha motivato la sua decisione di restare ancora chiuso Giuseppe Faiella dell’omonima pasticceria.