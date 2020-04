Chi era Pasquale Apicella, il poliziotto ucciso nel tentativo di sventare una rapina, travolto dall’auto dei rapinatori in Calata Capodichino a Napoli, un eroe per la Campania e l’ Italia, semplicemente perchè far il proprio dovere è oggi davvero da eroi. Poliziotto con gli alamari nel Dna e il desiderio di entrare nella Squadra mobile. Pasquale Apicellaera un agente scelto con alle spalle tre delle tappe più dure. Milano, Scampia, Secondigliano, il poliziotto morto questa notte in servizio era sempre in prima linea. «Aveva una straordinaria voglia di fare, per questo, nonostante la sua vita familiare complicatissima, aveva fatto domanda per andare alla Squadra Mobile di Napoli» racconta all’Adnkronos Mauro Di Giacomo, segretario provinciale Fsp di Napoli.