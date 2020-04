Pasqua, primavera e colori nei cristalli Swarovski degli orologi Capri Watch

Si avvicina la Pasqua, che porta con sé la primavera nel periodo più sfavillante, colmato da profumi e colori brillanti, come gli swarovski degli orologi Capri Watch.

Quale migliore occasione per sbizzarrirsi con i colori e le fantasie briose di questi prodotti, regalando un orologio come il Watch Rossella 38,5mm Multijoy White- Silver Pavè – con cristalli Multijoy Swarovski su quadrante bianco, cassa in acciaio e ghiera da 38,5 mm entrambe arricchite da baguettes Swarovski. Cinturino bianco in pelle.

Un’alternativa è il Retrò Mini Storm Bimetal White. Bello come una giornata di primavera. Questo orologio ha il quadrante bianco con una tempesta di cristalli Swarovski, ghiera in acciaio da 32,5 mm con cristalli Swarovski lungo il perimetro e corona a ore 12, cassa in acciaio placcato oro rosa, cinturino bianco in pelle. Uno spettacolo.

Ma non finisce qui, ovviamente. Silvio Staiano e il suo team di Capri Watch saranno sempre pronti a soddisfare ogni esigenza grazie all’ampia gamma di prodotti, disponibili anche sul sito.