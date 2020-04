Pasqua e Pasquetta in una Costiera amalfitana blindata. A Positano spazio alle grigliate sui balconi

Positano, Costiera amalfitana. La Pasqua è alle porte, ma non pensate che questa sia una scusa per poter uscire di casa: le restrizioni continuano, e non possiamo mollare proprio adesso. Gli abitanti della città verticale già si armano di barbecue e carboni per una grigliata che, mai come quest’anno, avverrà dai balconi delle proprie case e non in campagna o nei tradizionali luoghi dove ci si riunisce per la Pasquetta.

Il calo dei contagi in Italia non allenta le restrizioni sugli spostamenti. E da domani partiranno controlli serrati in una Costiera amalfitana che apparirà blindata. L’obiettivo prioritario è contrastare passeggiate e fughe verso le località più gettonate per trascorrere la Pasquetta.

Misure anti spostamento saranno applicate dalla polizia stradale e dai carabinieri sulle strade provinciali verso la Costiera Amalfitana. Nel corso dei controlli i carabinieri utilizzeranno i droni, così come la polizia locale del comando associato di Maiori, Tramonti, Minori e Cetara, ha predisposto un servizio di sorveglianza per fronteggiare la possibilità che chi ha la seconda casa in Costiera possa raggiungerla per trascorrere i giorni di festa.

Le prime avvisaglie di primavera fanno venire la nostalgia per le piacevoli serate con gli amici intorno al barbecue, all’aperto, nel verde. Per gli amici si può e si deve attendere ma per il Bbq no, bastano un terrazzo o anche un piccolo balcone; oppure, addirittura, il davanzale della finestra.