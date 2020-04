Oggi é venerdì santo per gli ortodossi, domenica 19 aprile 2020 sarà Pasqua.

Il Venerdì Santo è per l’Ortodossia il giorno della Santa Passione di Gesù Cristo, il giorno in cui viene ascoltato l’inno ecclesiastico “Τutte le generazione” (Αι γενεαί πάσαι in greco), necrologio della Vergine Maria per la morte di suo figlio. con i versi caratteristici che commuovono sempre i Greci:

Ω γλυκύ μου έαρ,

γλυκύτατόν μου Τέκνον,

πού έδυ σου το κάλλος;

Oh, mia dolce primavera

mio dolcissimo figlio

dove è tramontata la tua bellezza?

Ad Amalfi, Don Antonio Porpora, grande conoscitore di lingue e liturgie orientali, celebra, per la comunità orientale, prevalentemente ucraini, il rito della Pasqua, secondo la liturgia ortodossa. Secondo le disposizione in atto, il rito non sarà officiato a porte aperte. Positanonews, attingendo all’archivio video, propone quanto officiato nel 2016.