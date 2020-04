Il particolare legame di Aldo Masullo con Minori

La morte di Aldo Masullo colpisce in modo speciale Minori, dove il grande filosofo è stato di frequente protagonista di incontri, dibattiti e appuntamenti di varia natura legati alla cultura ed all’arte. A Minori ed in costiera Masullo individuò una dimensione fertile e attena all’analisi, all’approfondimento a partire dai temi delle forme sociali e del rapporto con la natura, in ciò sospinto dal fascino dei luoghi e dalla creatività speculativa ed artistica ad essi riconnessa. Col territorio della costa d’Amalfi Masullo intrattenne un legame fatto principalmente di affetto, anche in virtù del decennale rapporto con l’amico Mario Apuzzo, altra importante figura dall’abituale presenza a Minori. Nel periodo difficile dell’epidemia, e nel giorno del ricordo della liberazione dell’Italia dalla dittatura, va citato ciò che il filosofo asserì giorni fa in una delle sue ultime interviste: “Oggi c’è uno stato di sofferenza non individuale ma di tutti, quindi l’unica arma che rimane è quella del coraggio di resistere. E resistere è anche un esercizio, è anche un’esperienza di dignità che l’uomo dà. La consapevolezza di ciò ci può aiutare, se sappiamo capirne il valore”. Richiamandoci alla dignità dell’esistere e del resistere, Masullo ci lascia un fondamentale, definitivo insegnamento

