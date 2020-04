Parrucchieri a domicilio in Campania violano il dpcm: il sindacato chiede la riapertura regolata da ordinanza

Sono in tanti, forse in troppi, a continuare ad esercitare a domicilio, nonostante divieti e chiusure. Il sindaco dei barbieri è sul piede di guerra e sollecita – come scrive il quotidiano “Le Cronache” un incontro al governatore della Campania Vincenzo De Luca. «Purtroppo, in questo periodo, si è registrato un ulteriore aumento di queste “persone” che hanno continuato ad operare presso il loro domicilio o direttamente dal cliente con il rischio di aggravare le carenze dal punto di vista igienico-sanitario. ma anche l’aumentare il contagio da Covid-19». A denunciare questa situazione è Vincenzo De Santis, presidente della Federazione italiana Barbieri (Fib) e titolare di Lookmaker, storico locale di Ogliara. Chiede una riapertura delle attività regolamentate da un ordinanza chiara all’uso di dispositivi di sicurezza e norme igienico-sanitarie «per operare in sicurezza».