Papa Francesco invoca Santa Caterina protettrice d’ Europa contro la Pandemia da Coronavirus Covid-19 Papa Francesco, nella sua consueta messa mattutina a Casa Santa Marta, ha rivolto un’invocazione a Santa Caterina da Siena, “dottore della Chiesa e patrona d’Europa” e ha pregato per “l’Europa, per l’unità dell’Europa, per l’unità dell’Unione Europea, perché tutti insieme possiamo andare avanti come fratelli”. Ieri, invece, il Pontefice ha lanciato il suo richiamo alla “prudenza e all’obbedienza” alle disposizioni perché la pandemia di coronavirus non torni Intanto si sta valutando la possibilità di far svolgere in Italia le messe all’aperto già dall’11 maggio, venendo incontro alle richieste della Cei.

Papa: S.Caterina protegga Italia ed Europa in questa pandemia

Anche al termine dell’udienza generale, nel saluto ai fedeli, il Papa ha ricordato: “Oggi celebriamo la festa di Santa Caterina da Siena, compatrona d’Italia e d’Europa. Il suo esempio aiuti ciascuno a saper unire, con coerenza cristiana, un intenso amore alla Chiesa ad una efficace sollecitudine in favore della comunità civile, specialmente in questo tempo di prova”, ha aggiunto il Pontefice”. “Chiedo a Santa Caterina che protegga l’Italia durante questa pandemia, e protegga l’Europa, perché è patrona d’Europa: protegga tutta l’Europa, perché rimanga unita”.

Papa invoca unità Europa

Il Papa nell’omelia mattutina ha aggiunto che “se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è con noi, perché tutti abbiamo peccato, tutti siamo peccatori: e qui c’è una cosa che ci può ingannare, dire: ‘tutti siamo peccatori’ come se si dicesse ‘buongiorno, buona giornata’, una cosa abituale, anche una cosa sociale. E così non abbiamo una vera coscienza del peccato”. Poi si è soffermato sulla “concretezza dei piccoli. E’ bello ascoltare i piccoli quando vengono a confessarsi: non dicono cose strane, dicono cose concrete, e alle volte troppo concrete, perché hanno quella semplicità che dà Dio ai piccoli. Anche noi dobbiamo essere semplici, concreti” (LO SPECIALE SU PAPA FRANCESCO – LA PREGHIERA CONTRO LA PANDEMIA – LA PREGHIERA PER INSEGNANTI E STUDENTI).

La lettera del fedele

“Ieri – ha raccontato Francesco – ho ricevuto una lettera di un ragazzo da Caravaggio, si chiama Andrea, mi raccontava cose sue ma le lettere dei ragazzi sono bellissime per la concretezza, e mi diceva che aveva sentito la messa per televisione e doveva rimproverarmi una cosa. Che io dico ‘la pace sia con voi’, e tu non puoi dire questo perché con la pandemia noi non possiamo toccarci. La libertà di dire le cose come sono”.