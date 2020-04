Il panorama di Positano incorniciato da un ramo di ulivo, simbolo di speranza e di rinascita nella foto di Giuseppe Di Martino

Pubblichiamo la bellissima e simbolica foto di Giuseppe Di Martino che immortala il panorama di Positano con la sua piramide di case, la Spiaggia Grande ed il mare azzurro ed a fare da cornice un ramo di ulivo, preludio della Domenica delle Palme. Una Domenica delle Palme che quest’anno sarà diversa, non vedrà i colori dei tanti ramoscelli decorati e dei tanti fiori di confetti portati da adulti e bambini in attesa della benedizione. Sarà una Domenica delle Palme silenziosa e raccolta, in cui ognuno di noi rifletterà su quanto possa essere importante la normalità e di quanto ci manchi. Quel ramo di ulivo in foto sembra quasi proteggere Positano e ci parla di speranza. Restiamo a casa e ce la faremo.