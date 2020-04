Panico a Ischia per il coronavirus in Ospizio. Due morti e 26 contagiati

Ischia (Napoli) Due morti, ventisei «positivi» tra pazienti, operatori sanitari e familiari, compreso un bimbo di tre anni. Sono le cifre di un bilancio provvisorio che terrorizzano l’isola verde. Le cifre del focolaio Covid-19 esploso nella struttura per anziani di Villa Mercede di Serrara Fontana, a Ischia. Era stato preannunciato nei giorni scorsi dalla morte di una nonnina che aveva – sembra una certezza ormai – contratto il virus dopo un ricovero all’ospedale La Schiana di Pozzuoli, contagiando a sua volta altri ospiti della residenza.

Sembrava un giallo. Ora è un «caso» deflagrato con potenza inaudita. Mentre il sindaco, l’ingegnere Rosario Caruso, si affretta a sottolineare che «Serrara non è zona rossa», le polemiche si rincorrono a velocità impressionante. Come la paura. «È in corso – aggiunge Caruso – l’isolamento dei cinque pazienti negativi, e la piazza che ospita la Rsa è stata chiusa al traffico. Abbiamo chiesto il supporto di tutte le forze dell’ordine per presidiarla. Dobbiamo mettere in campo tutte le azioni a difesa della popolazione. Sono già state stabilite le modalità per la sanificazione dell’area e delle strade del territorio, in particolare quelle dove sono presenti cittadini affetti da Covid. Invito i cittadini a evitare spostamenti non necessari. In questo modo non si corrono rischi di alcun tipo». Gli ospiti della Rsa risultati positivi al «Sars-CoV-2» sono in condizioni accettabili, sostanzialmente buone. «Non è comunque possibile trasferirli, neanche in ospedale – conclude il sindaco – perché eventuali spostamenti inciderebbero sul loro stato fisico: l’età dei pazienti è compresa tra i 70 e i 100 anni»