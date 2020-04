Pane alle noci fatto in casa: rustico e imperdibile

Ingredienti:

• 100 g di farina integrale

• 150 g di farina manitoba

• 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

• 1 bustina di lievito di birra secco

• 160 g di acqua tiepida

• 5 g di sale fino

• zucchero q.b.

• 40 g di noci

difficoltà: facile

persone: 4 p

preparazione: 20 min

cottura: 25 min

kcal porzione: 95

Il pane alle noci fatto in casa è morbido e saporito, perfetto per sostituire il classico pane e per accompagnare salumi e formaggi di ogni tipo. Ottimo per accompagnare formaggi e affettati, il pane alle noci è il lievitato salato perfetto per chi vuole provare a fare il pane in casa con le proprie mani. Non lo avete mai fatto? Vediamo allora la preparazione passo per passo, con le istruzioni anche per chi è alle prime armi: vi spiegheremo tutto nel dettaglio!

Il pane alle noci, di solito, è un po’ rustico, motivo per cui abbiamo usato una parte di farina integrale. Usiamo una miscela di farina integrale (debole) e farina manitoba (forte) per raggiungere la giusta quantità di glutine, che è quella proteina che farà sviluppare aria nell’impasto. Se non le avete, però, potete usare anche solo la farina 00.

Preparazione del pane con le noci

Iniziate facendo tostare le noci in forno per una decina di minuti a temperatura bassa, poi tritatele grossolanamente e tenetele da parte. Proseguite facendo sciogliere il lievito nell’acqua tiepida (è importante che il liquido non sia né troppo caldo né troppo freddo), aggiungendo un pizzico di zucchero, che aiuterà processo di lievitazione “nutrendo” il lievito. Noi abbiamo scelto quello secco perchè è il più semplice da utilizzare. Trasferite le farine all’interno di una ciotola mescolate e poi unite il lievito sciolto nell’acqua e l’olio di oliva. Impastate finchè il 70% sarà incorporato, poi aggiungete anche il sale. Iniziate ad impastare e quando avrete ottenuto un bell’impasto aggiungete anche le noci. Per ottenere un bel pane fatto in casa e morbido bisogna “sporcarsi le mani”: mettete da parte l’impastatrice e impastate a mano! Impastate ancora per una decina di minuti fino, ad ottenere un bel panetto, poi coprite con un canovaccio pulito e lasciate lievitare per un’ora e mezza all’interno del forno spento, ma con la luce accesa. Trascorso il tempo di lievitazione, riprendete l’impasto e stendetelo in modo da ottenere una specie di filone. Trasferite il tutto su di una teglia foderata con carta da forno e lasciate lievitare per un’altra ora. Se è le vostra prima volta, non fate una pagnotta troppo grossa e alta perchè fa più fatica a cuocere. A questo punto, infornate in forno caldo ad almeno 200 °C e fate cuocere per 20-25 minuti. A cottura ultimata, togliete dal forno e lasciate raffreddare il pane morbido fatto in casa prima di tagliare a fette e servire.

Conservazione e varianti

Potete arricchire questa ricetta con un po’ di curcuma in polvere – che fa benissimo – per via delle sue svariate proprietà, ma se preferite il gusto classico, omettetela. Conservate il pane in un sacchetto di carta per un paio di giorni o tagliatelo a fette e mettetelo a congelare.