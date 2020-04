Pallavolo. Game over: stagione finita per la Folgore Massa, la Fipav dice stop ai campionati.

Bruno Cattaneo, presidente della Fipav ha deciso la chiusura di tutti i campionati di pallavolo: “Abbiamo preso le nostre decisioni tenendo conto, in maniera coerente, della situazione ritenendo chiusa l’attività nella sua interezza perché non esistono le condizioni per poterla portare avanti”. Proprio in una stagione in cui la Folgore stava vivendo un sogno, commenta così questa decisione: “Abbiamo aspettato un giorno per far passare tutti i post dal titolo “game over”, “the end”, e simili. La Fipav ha dichiarato chiusi tutti i campionati. La Folgore stava vivendo la stagione migliore della sua storia. Campione d’Inverno, tra le prime quattro d’Italia in Final Four. Oggi era il giorno della finale di Coppa Italia. Oggi salutiamo i campioni di questa stagione con un titolo che vuole essere un grido di speranza ed allo stesso tempo un ringraziamento per le emozioni straordinarie vissute insieme”.