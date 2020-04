PAESTUM. I BOLLETTINI DI ZUCHTRIEGEL

La cultura non si ferma, ed è vero. Mostre sospese, eventi annullati, convegni rimandati. Ebbene, le grandi istituzioni museali, per mantenere vivo il rapporto con il pubblico, tirano fuori una specie di bollettino di aggiornamento. Per il museo di Capodimonte, il direttore Bellenger, ha affidato ai collaboratori storici, la presentazione di opere d’arte depositi. Per il parco archeologico di Pompei e di Paestum i rispettivi direttori, costantemente pubblicano video con aggiornamenti o progetti.

Gabriel Zuchtriegel, direttore del parco di Paestum – Velia, edita video, continuamente, raccontando, la storia e la ricerca archeologica. Pubblichiamo di seguito i video più recenti messi in onda sui social, essi ci riguardano particolarmente, in quanto in entrambi i video, anche se non citata, aleggia il lavoro di Paola Zancani, gigante dell’archeologia internazionale e nostra concittadina. Infatti l’Heraion alla foce del Sele fu da lei scoperto e i ritrovamenti diedero origine al museo.