Padre multato mentre portava la figlia leucemica in visita. La polizia annulla la sanzione, il post di ringraziamento di Angelo Grippa

E’ successo in Toscana a una famiglia di Grosseto che era in viaggio per una visita di controllo prevista all’ospedale Santa Chiara di Pisa.

Buongiorno! Un abbraccio virtuale a tutti i nostri sostenitori, ancora una volta nel momento del bisogno gli italiani dimostrano di avere un cuore grande come una casa non vi dico la valanga di messaggi su Messenger ieri dalle 12 fino alle 21, poi alle fine ho spento il telefono ero cotto. Ieri sera dopo che la notizia è uscita sui giornali ci ha chiamato prima Cinzia Ricciardi con le scuse sentite di tutto il corpo di polizia di stato dicendo che sarebbe intervenuta sulla questione e successivamente Walter Delfino che a quanto ho capito è un comandante anche lui, in definitiva LA SANZIONE SARÀ ANNULLATA IN DEROGA grazie a Dio, stiamo aspettando la conferma scritta. Come ho detto ai giornali per la raccolta fondi ero titubante perché è una questione di principio e non di soldi, comunque gli illuminanti che hanno donato sappiano che le loro donazioni verranno versate alle associazioni Agbalt onlus e Admo. Infine ritengo di aver sbagliato a dire che lo stato italiano fa schifo, non lo penso, ero arrabbiato, c’è stato solo un errore di valutazione degli agenti che ci hanno fermato sono uomini e donne, come tutti possono sbagliare, con questo ripongo piena fiducia nella Polizia si Stato.