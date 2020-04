Ostetriche discriminate nel decreto Cura Italia. L’on. Longobardi: “Al pari di medici e infermieri”

LONGOBARDI: PROVVEDIMENTI ANTI-COVID, GRAVE LA DISCRIMINAZIONE DELLE OSTETRICHE

Il Consigliere regionale, Vicepresidente della commissione bilancio, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Esprimo la mia solidarietà ed il mio sostegno politico ed istituzionale alla categoria professionale delle Ostetriche che in queste settimane non vengono adeguatamente tutelate e valorizzate dai provvedimenti nazionali varati contro la grave crisi sanitaria in atto.

In particolare il Decreto legge ‘Cura Italia’ non tiene conto delle ostetriche che non vengono considerate , come sarebbe giusto ed opportuno, tra i profili professionali indispensabili del comparto sanitario.

Le ostetriche meritano invece tutta la nostra attenzione e vanno considerate come le altre categorie citate nel provvedimento, cioè: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia, operatori sociosanitari.

Trovo assurdo che in questo momento di grave emergenza sanitaria ci si dimentichi di tutelare e valorizzare chi come le ostetriche svolge una professione fondamentale e strategica negli ospedali.

Lavoreremo, come fatto fino ad oggi al fianco dell’ordine delle ostetriche, affinché in Campania si possa dare il giusto riconoscimento alle ostetriche, il cui ruolo è indispensabile per la sanità pubblica e privata, oggi come sempre al fianco di pazienti, delle partorienti, dei loro familiari”.