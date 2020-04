Ospedale “Ruggi d’Aragona”: cardiologia vuota, nessun ricovero e decessi a casa

“In questo periodo il numero degli infarti ricoverati è sensibilmente diminuito, mentre la mortalità extra-ospedaliera è notevolmente aumentata. Mai si era verificato di avere letti vuoti in cardiologia”. E’ un estratto del testo della mail – come scrive il quotidiano “Le Cronache” – che il direttore del reparto di cardiologia del Ruggi Alberto Gigantino ha inviato alla direzione generale, quella sanitaria e al dottor Giancarlo Accarino. E’ questo il segno, forse, che la paura del contagio spinge sempre più persone anziane a non ricorrere alle cure dei sanitari, anche in caso di infarto, spesso – in questo periodo – sottovalutato da molti. Da qui la decisione dei vertici aziendali di sensibilizzare la popolazione e di recarsi immediatamente in ospedale in caso di dolori al petto.