Ospedale di Nocera, ancora un morto. I sindaci “Chiudetelo” Daniela Faiella su Il Mattino di Napoli pagine di Salerno

L’Agro piange un’altra vittima del Covid 19. È Attilio Giordano, pensionato di Pagani, classe 38. È morto lunedì sera all’ospedale di Eboli dove era stato trasferito circa una settimana fa. Un altro dei pazienti contagiati nel reparto di chirurgia dell’Umberto I di Nocera Inferiore. L’ennesimo infetto di quel reparto. «Chiudiamo l’ospedale Umberto I, altrimenti non ne usciamo più», dicono i sindaci di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, Manlio Torquato e Giovanni Maria Cuofano. Un altro chirurgo ed un’altra infermiera dello stesso reparto si sono, tra l’altro, aggiunti ieri alla lista di coloro che, tra personale sanitario e pazienti, hanno contratto il virus nella stessa unità operativa dell’ospedale di Nocera. Sono entrambi di Nocera Superiore e sono stati trasferiti nel reparto di malattie infettive del polo Covid di Scafati. Siamo molto preoccupati – ribadisce Torquato – Quindici soggetti infetti che si sono riversati sui territori negli ultimi giorni sono riconducibili al focolaio ospedaliero. Mi è giunta, tra l’altro, notizia che uno dei chirurghi contagiati in quel reparto, prima di sapere della sua positività, e non più tardi della giornata di venerdì scorso, abbia partecipato anche a riunioni in ospedale, con altri colleghi. La situazione, insomma, diventa sempre più difficile da gestire».

LA PROPOSTA

Gli fa eco il collega Giovanni Maria Cuofano che ripropone l’idea di predisporre alloggi temporanei per medici, infermieri e personale socio sanitario, utilizzando aree a ridosso dell’ospedale. «Avevamo già proposto, per le vie brevi, questa soluzione ai vertici dell’Asl – conferma Cuofano – Ci sono spazi, nei pressi della caserma rossa e del campo sportivo, che potrebbero essere utilizzati per consentire al personale sanitario impegnato nell’emergenza, quindi a rischio contagio, di restare in zona, senza spostarsi per tornare a casa. In alternativa, chiediamo che venga chiuso momentaneamente l’ospedale, per far sì che vengano riorganizzati i protocolli di sicurezza all’interno, a tutela di tutti». Il direttore sanitario del Dea Nocera/Pagani/Scafati Maurizio Maria D’Ambrosio, sollecitato dalla direzione generale, si è attivato per definire i provvedimenti da adottare ad horas, disponendo in serata il trasferimento dei reparti di chirurgia e ortopedia all’ospedale di Sarno e dei pazienti di chirurgia oncologica, bisognosi di interventi non differibili, all’ospedale di Pagani.

IL PUNTO

Ieri altri cinque nuovi positivi a Nocera, uno ad Angri. A Scafati non si parla di focolai dell’infezione ma i numeri dei contagi che crescono ogni giorno preoccupano, soprattutto considerando che aumentano i positivi negli stessi nuclei familiari di infetti già accertati. Il sindaco Cristoforo Salvati ha scritto al dipartimento di prevenzione dell’Asl «affinché si insista sulla divulgazione delle norme da seguire, quali distanziamento, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e, laddove possibile, isolamento totale del paziente contagiato». C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare: l’aumento dei contagi tra la comunità magrebina, concentrata nell’area del centro storico. Cinque degli ultimi sette nuovi positivi sono cittadini marocchini, familiari conviventi del primo extracomunitario contagiato a Scafati. Due adulti e due minori. Tra loro c’è anche una donna che, circa un mese fa, ha partorito all’ospedale di Nocera Inferiore. Il primo cittadino ha messo in campo una serie di attività per limitare il rischio di diffusione del virus in quell’area, incrementando i controlli nel centro storico e predisponendo un avviso alla comunità magrebina (tradotto anche in lingua araba) per ricordare a tutti gli appartenenti le misure anti-contagio (partendo dal rispetto delle norme igienico-sanitarie) ed invitarli ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni, anche in vista dell’imminente avvio del periodo sacro del Ramadan. A Roccapiemonte, a partire da oggi, scatta l’operazione tampone. «L’Asl – conferma il sindaco Carmine Pagano – sottoporrà a tampone tutti dipendenti delle strutture sanitarie presenti sul territorio, a partire dai centri di cura e di riabilitazione Villa Silvia e Montesano».