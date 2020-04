Ospedale focolaio a Napoli: paziente infetta 25 persone, pronto soccorso sospeso per 72 ore. Accesso al pronto soccorso sospeso per 72 ore per facilitare le attività di sanificazione dei reparti – soprattutto in Medicina e Chirurgia – dove nei giorni scorsi una paziente asintomatica ha infettato 23 sanitari e due pazienti.

E’ quanto disposto dall’Asl Napoli 2 nord per l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli) al termine di un vertice durato tre ore tenuto in giornata con i sindaci dei comuni flegrei di Pozzuoli, Quarto, Monte di Procida e Bacoli.

L’incontro intendeva dare risposte ai primi cittadini circa le iniziative che l’Azienda sta mettendo in atto per fronteggiare la pandemia. “L’urgenza dell’incontro – si legge in una nota – è stata dettata dalla notizia del caso di infezione da COVID19 che ha colpito ventitre sanitari (medici, infermieri ed OSS) dell’ospedale di Pozzuoli e due pazienti. L’episodio, come riferito ai Sindaci, è oggetto di verifica da parte dell’Azienda e parrebbe essere stato causato dal ricovero di una paziente asintomatica nel reparto di Medicina nei giorni intercorsi tra il 31 marzo e il 4 aprile“.

L’Asl Napoli 2 nord precisa che “a quaranta giorni dall’inizio della gestione del COVID19, si tratta del primo caso di contagio di sanitari in una delle strutture ospedaliere dell’Azienda. A tutt’oggi, infatti, la gestione di 43 posti letto dedicati ai pazienti COVID19 nei quattro ospedali aziendali (Pozzuoli, Ischia, Giugliano e Frattamaggiore) non aveva fatto registrare alcun contagio tra i sanitari. Tale episodio inserisce l’ospedale di Pozzuoli nel lungo elenco delle strutture ospedaliere italiane che hanno registrato casi di infezione tra i propri sanitari”.

Nelle prossime ore verranno sottoposti al tampone alcuni pazienti e tutto il personale dei reparti di Medicina, Chirurgia, Ortopedia, Radiologia, Ginecologia e Pronto Soccorso, per un totale di circa di 250 persone. Tale misura si aggiunge all’esecuzione del test sierologico già effettuata nei giorni scorsi su tutti i 608 operatori del Santa Maria delle Grazie. “L’Azienda – precisa la nota – ha avviato le indagini epidemiologiche anche sui pazienti dimessi nei giorni scorsi dai reparti di Medicina e Chirurgia”.

