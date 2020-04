Il pronto soccorso dell’Ospedale Costa d’Amalfi è stato chiuso in via precauzionale, per un caso sospetto di coronavirus. Una donna con febbre alta si è infatti presentata al pronto soccorso con propri mezzi e presentando febbre alta, non osservando la procedura di attivazione del caso, visti che i sintomi erano quelli da Covid. Nel nosocomio è stato praticato alla donna il tampone, con l’esito del test richiesto con urgenza al Ruggi d’Aragona di Salerno. Comunque all’interno del pronto soccorso si stanno compiendo già le operazioni di sanificazione degli ambienti, mentre il personale medico e sanitario è bloccato in attesa dei risultati. Si attendono aggiornamenti.

Ecco il vademecum da seguire in caso di sospetta infezione da coronavirus.

“Faccio un’appello – dichiara Andrea Reale, delegato alla sanità della Conferenza dei Sindaci – ai medici curanti, agli addetti ai lavori e ai pazienti, di non usare il pronto soccorso di Castiglione in caso di condizioni che non siano di estrema gravità. Una leggerezza di questo tipo ha costretto alla chiusura del pronto soccorso per diverse ore. I paziente che presentano i sintomi del Covid-19 devono necessariamente rimanere a casa. Nel caso in cui si sintomi si presentino in forma grave in quel caso bisognerà chiamare il 118. Aiutateci per cercare di uscire da questa emergenza. Se non rispettiamo le regole facciamo solo tanto lavoro in più e non riusciamo a garantire i servizi necessari. Ognuno di noi deve fare la propria parte.”