Operazioni di sanificazione nella Frazione di Sambuco di Ravello

Stamane il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino coadiuvato dai consiglieri comunali Valentino Amato, Ivan Calce e Giovanni Cioffi ha seguito e coordinato le operazioni di disinfestazione e sanificazione nella frazione Sambuco di Ravello intervenendo nelle strade e in alcune aree e stalle private. Il Comune procederà comunque a rifornire gli abitanti della zona di ulteriore liquido disinfestante per sanificare le rimanenti aree private. “Non escludo un successivo intervento se non si dovesse debellare la presenza delle pulci rilevate i giorni scorsi nella frazione”. dichiara il sindaco.