Online “Super Cute”, canzone ufficiale del film “Bheeshma”: riprese a Positano, Maiori e Ravello

E’ online da qualche settimana il video della canzone ufficiale del film “Bheeshma“, commedia in lingua indiana, Telugu per la precisione, diretta da Venky Kudumula e con protagonisti Nithiin e Rashmika Mandanna.

Si tratta di un film girato anche in Costiera Amalfitana: diverse scene, infatti, sono state girate tra Positano, Ravello e Maiori. Uscito a febbraio scorso, ora è online il video della canzone ufficiale “Super Cute”: diverse scene, come si può vedere, sono state girate in Costiera Amalfitana.

Insomma, ancora una volta le produzione cinematografiche, di tutto il Mondo, scelgono gli splendidi territori della Divina come location. Ovviamente, tutte le scene sono state girate prima dell’emergenza Coronavirus.