Olga De Maio in concerto di Pasqua nel Web

L ‘Associazione Culturale Noi per Napoli

Presenta

IL CONCERTO DI PASQUA 2020 SUL WEB

Sabato 11 aprile 2020 h.18:00

OLGA DE MAIO soprano

LUCA LUPOLI tenore

LUCIO LUPOLI tenore

GIANLICA ROVINELLO arpista,VITTORIO ORIANI flautista,NATALIYA APOLENSKAJA pianista,MAURIZIO IACCARINO pianista

QUARTETTO D’ARCHI AEDON

CON LA PARTECIPAZIONE DELLA FANFARA DEI CARABINIERI 10° REGGIMENTO DI NAPOLI

M° LUCA BERARDO DIRETTORE e CONCERTATORE

GIUSEPPE GIORGIO presentatore

L’Associazione Culturale Noi per Napoli in occasione della S.Pasqua e per il particolare momento che stiamo vivendo,in cui purtroppo non sarà possibile realizzare il Concerto programmato nel suo luogo fisico, presenta il Concerto di Pasqua 2020 che verrà realizzato l’11 aprile 2020 alle h.18.00, sulle seguenti pagine Web:

PAGINA Fb dell’Associazione Culturale Noi per Napoli

Première sul Canale Yotutbe LucaLupoliTenoreOlgaDeMaiosoprano

Diretta Fb a cura di DGPhotoArt di Davide Guida Profilo

Prrotagonisti saranno diversi ARTISTI che hanno dato il loro contributo video :

QUARTETTO AEDON

il giornalista GIUSEPPE GIORGIO presenterà l’evento

Email : noipernapoliart@gmail.com

http://www.noipernapoli.it

https://m.facebook.com/events/779408212561116?view=permalink&id=835944476907489

