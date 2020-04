Oggi la Regina Elisabetta II compie 94 anni, per lei solo auguri virtuali nel rispetto dell’isolamento precauzionale

Oggi la regina Elisabetta II compie 94 anni ed anche lei, come tante persone in tutto il mondo, festeggerà il compleanno in quarantena senza la presenza di figli, nipoti ed amici. La monarca si trova ristretta da settimane nel castello di Windsor in isolamento precauzionale insieme al marito Filippo. Per lei tantissimi messaggi ed auguri virtuali. Il primo a mandarle gli auguri è stato questa mattina il figlio Carlo, guarito dal Coronavirus che l’aveva colpito e che si trova attualmente nella residenza scozzese di Balmoral in compagnia di Camilla. Non sono mancati gli auguri del nipote William, secondo in linea di successione al trono dopo il padre Carlo, che si trova invece nella proprietà reale di campagna di Sandringham, nel Norfolk inglese, insieme alla moglie Kate ed ai loro tre figli George, Charlotte e Louis. Anche Harry e la moglie Megan, che si sono trasferiti negli Usa insieme al primogenito Archie, non hanno fatto mancare la loro vicinanza alla regina in questo giorno speciale.

La tradizione vuole che il compleanno della regina Elisabetta II venisse festeggiato in forma privata il 21 aprile, giorno della sua nascita, con gli immancabili spari a salve dei cannoni a Londa e le bandiere. I festeggiamenti pubblici, invece, si tengono di solito nel mese di giugno con tanto di parata di Trooping the Colour e l’omaggio dei sudditi.

Ma quest’anno la pandemia ha cambiato tutto. E, come detto all’inizio, la regina festeggerà in solitaria il suo compleanno e, per suo volere, i cannoni rimarranno silenziosi poiché, come la stessa Elisabetta II ha fatto sapere in una nota, «non appropriato nelle circostanze attuali». Anche la parata prevista per giugno è stata annullata per motivi di sicurezza.